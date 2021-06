Romina Power, il rapporto con l’altra donna di Al Bano: “Come una bambina”

Romina Power. La cantante è stata ospite del programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”. Ha raccontato il suo rapporto con una donna, fulcro di casa Carrisi

Romina Power è stata super ospite dell’ultima puntata del programma di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”. Ha aperto il suo cuore alla presentatrice Serena Bortone ripercorrendo i momenti più delicati della sua giovinezza.

Particolare commozione è emersa nel racconto della cantante per il rammarico di non avere ricordi vividi del padre, il divo di Hollywood Tyrone Power. Morì nel 1958 colto da un infarto durante le riprese del film “Salomone e la regina di Saba”. Romina aveva solo 7 anni. Era in Messico dalla nonna; fu la madre, Linda Christian, a informare lei e la sorella Taryn dell’accaduto. “Avremmo potuto fare tante cose insieme, avevo molto da imparare da lui” – ha detto Romina Power. “L’ho sognato spesso in passato ma non ho un suo vero ricordo”.

Gli anni successivi furono un susseguirsi di lunghi periodi trascorsi in collegio, fatto vissuto con immensa tristezza dalla cantante americana che, come racconta alla Bortone, aveva solo un orsacchiotto rosso da stringere a sè come consolazione nei momenti bui. Tutto questo fino a un evento che ha cambiato la sua vita per sempre.

Romina Power, il rapporto con la madre di Al Bano

L’incontro con Albano Carrisi ha sconvolto drasticamente l’esistenza di Romina Power. Provenienti da due mondi completamente diversi, la cantante ha trovato in quel ragazzo del Sud e nella sua famiglia accogliente tutto l’affetto e il calore di cui aveva bisogno.

A “Oggi è un altro giorno” ha raccontato di come fosse stato conflittuale il rapporto tra il cantante di Cellino San Marco e la suocera, la celebre attrice Linda Christian, al punto di mal sopportare le sue visite nel paesino pugliese. La donna andava molto d’accordo invece con Don Carmelo, padre di Al Bano.

Com’era, invece, il rapporto di Romina con la sua di suocera, la signora Yolanda? “Mi voleva un gran bene. Aveva un’ingenuità simile a quella dei bambini. Non avevo tate, io e lei abbiamo cresciuto insieme i miei quattro figli. Era una nonna che li adorava”.

Ha continuato la cantante: “La più grande conferma di amore che ho avuto da lei è stato quando, dopo il divorzio, nel 2013 abbiamo cantato di nuovo insieme, io e Al Bano. Si è pagata da sola il biglietto fino a Mosca, si è seduta in prima fila e si è lanciata su di me per baciarmi. Questo neanche mia madre lo avrebbe fatto per me”.