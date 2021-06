Romina Power e la FOTO in bikini: le curve che non si dimenticano mai

Romina Power sbalordisce i fan su Instagram, la sua foto è già virale e per la prima volta la cantante sfoggia un bikini, che spettacolo

Romina Power è una cantante nota in tutto il mondo per aver dato vita a delle canzoni straordinarie che generazioni su generazioni ascoltano. Insieme al suo ex marito ma ancora collega e compagno sono diventati un’icona della musica italiana.

Con Al bano hanno regalato emozioni al pubblico e ad oggi sono molto seguiti a livello internazionale. Sono cresciuti insieme ed hanno vissuto momenti difficili da cui hanno trovato la forza per continuare nonostante i tanti ostacoli e le sfide della vita.

Romina Power in bikini: i fan implodono – FOTO

Seguita da più di duecentomila follower, la Power non ha nulla da invidiare alle tante giovani di oggi né tantomeno all’attuale moglie di Al bano, Loredana Lecciso.

La cantante ha bellezza da vendere e si porta alla grande i suoi meravigliosi settant’anni. Il pubblico e i fan lo sanno ed è per questo che non perdono occasione di commentare le sue foto su Instagram con dediche e pensieri positivi.

Uno degli ultimi scatti li ha sbalorditi e l’immagine è diventata virale. Romina Power ha pubblicato una foto in bikini per un storico servizio fotografico. All’epoca aveva tredici anni ed era già immensa.

“Ero al Helio Cabala fuori Roma dove fui scoperta da un talent scout” . Scrive sotto al post. Un costume giallo a fantasia che le mette in risalto ancora di più il corpo perfetto e un cappello che le copre quasi il volto.

Uno schianto di ragazza all’epoca e una donna affascinante anche adesso che sta per diventare nonna per la terza volta. Sua figlia Cristel Carrisi aspetta il terzo figlio e la cantante non vede l’ora di condividere con la sua community tante emozioni e tante foto di suo nipote.