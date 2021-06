Zodiaco, i segni più golosi: non riescono proprio a resistere alle tentazioni

Per alcuni segni zodiacali sembra quasi impossibile riuscire a resistere alle tentazioni, in particolare in fatto di cibo: ecco i più golosi

Dinnanzi a una buona tavola è quasi impossibile resistere, ma per alcune persone il cibo arriva a essere un punto debole in qualsiasi momento della giornata. Dalla colazione agli snack di metà giornata, ma anche stuzzicare prima e dopo i pasti, controllare la propria golosità è spesso complicato. In particolare secondo gli astrologi alcuni segni zodiacali sembrano più portati rispetto ad altri a non riuscire a resistere alle tentazioni date dal cibo, soprattutto quando si tratta di dolci. Scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali più golosi di tutti

Tra i segni più golosi troviamo lo Scorpione che sebbene sia particolarmente selettivo in fatto di cibo non si può dire lo stesso quando si tratta dei dolci. Qualsiasi essi siano, non riuscirà mai a dire di no davanti al cioccolato o una torta. In generale possiede gusti difficili e per questo chiunque voglia farlo felice o prenderlo “per la gola” saprà esattamente dove andare a puntare.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni più astuti e attenti: impossibile tentare di fregarli

Per il Sagittario mangiare dolci è un po’ un ritorno a quell’infanzia dalla quale fa molta difficoltà a distaccarsi. Raggiunta l’età adulta si ritroverà a dover fare i conti con le responsabilità e tutto ciò che la vita gli riserverà, ma almeno sui dolci potrà mantenere la sua posizione proprio come se fosse ancora un bambino. Non ha preferenze, dal gelato ai biscotti, dalle torte più varie a ogni tipo di delizia. Tutto purché un alimento che possa andare a saziare la sua voglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Zodiaco, i segni sui quali è difficile fare affidamento

Non solo il segno del Capricorno ama i dolci, ma tenta anche di nascondere questa sua ossessione agli altri. Si mostra spesso discreto davanti alla classica domanda “Chi vuole il dolce?”, salvo poi rifugiarsi nel proprio nascondiglio e abbuffarsi dei suoi snack. Perché sì, questo segno è talmente goloso da volere una scorta personale sempre a portata di mano.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni che hanno più fiuto negli affari: il successo è assicurato

Infine troviamo i Pesci, anche loro tra i segni più golosi in assoluto. Non solo prediligono mangiare dolci rispetto a cibi salati, ma amano anche cucinarli. La pasticceria è spesso una loro passione grazie alla quale riescono anche ad assaggiare sempre nuove delizie. Non riescono mai a dire di no davanti alla proposta di un dolce e quando non hanno la possibilità di comprarlo allora se lo prepareranno da soli.