L’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso uno scatto su instagram ed è in una posa particolare quasi da contorsionista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Shaila Gatta ha condiviso una foto su instagram con la gamba vicino al viso, è in una posa da contorsionista. Nella didascalia scrive:“Siamo il risultato delle nostre scelte”. Il suo talento è innegabile, i suoi balletti sul palco del tg satirico hanno sempre impressionato tutto il pubblico. Lei e Mikaela hanno dimostrato un talento incredibile e sono anche stata premiate entrando nel record delle veline più durature del programma. Tuttavia è arrivato anche per il loro il momento degli adii. Per loro il percorso a Striscia la Notizia è finito.

LEGGI ANCHE>>>Cecilia Rodriguez il risveglio è infuocato…baci in punti bollenti a letto.. FOTO

Shaila Gatta, implode l’estate e a settembre nuovi progetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Ballando con le stelle”, spunta un particolare: Alba Parietti nel cast? – VIDEO

La Gatta è in vacanza in Sardegna, si gode l’estate e il relax dopo aver concluso il suo percorso con Striscia la Notizia. Ha dichiarato che durante l’estate però trascorrerà molto tempo ad allenarsi e a studiare danza per intraprendere nuovi percorsi lavorativi. Sicuramente la vedremo ancora in televisione nei panni di ballerina. In passato aveva lavorato per Ciao Darwin come ballerina. Il suo curriculum è quindi pieno. Non è chiaro ancora che ruolo avrà ma sicuramente sarà in televisione assicura lei.

Anche se sotto ad una foto su instagram in bianco e nero, dove appare in sala da ballo seduta per terra, scrive:“L’ignoto da paura, ma è l’unico strada mettersi alla prova”. Intanto sta conducendo per l’ultima volta con la sua compagna Mikaela, Paperissima Sprint che è subentrata come ogni estate al tg satirico. Il futuro della Gatta è incerto, ma anche instagram potrebbe essere un lavoro per lei. Ha 805 mila followers che non sono pochi, inoltre è disinvolta davanti alla videocamera anche nei video tik tok che fa. Pertanto potrebbe lavorare come influencer a tutti i livelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Intanto per il momento si gode un pò di vacanza e relax insieme al suo fidanzato, l’ex calciatore Leonardo Blanchard. Nelle stories lo ha immortalato mentre fotografa con impegno la loro colazione. Mostra dei dolci buonissimi in semi freddo che mettono molto appetito e poi delle croissant enormi. Sembra che la loro vacanza proceda bene.