“Sei top”, Sonia Bruganelli in shorts inguinali e gambe toniche, un sogno: perdifiato – FOTO

Sonia Bruganelli scatta un selfie meraviglioso in cui mostra la brillantezza del suo corpo. Un sogno ad occhi aperti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Ha scaldato il cuore dei fan, tutto in una volta, la donna di casa Bonolis, prontissima per il grande salto, mai avvenuto sinora.

Sonia Bruganelli ha avuto un ruolo marginale, ma ora è già in clima spettacolo televisivo, per il ruolo che ricoprirà a partire dal prossimo autunno. Secondo le ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini, direttore di “Chi” l’avrebbe ingaggiata come opinionista tv per la prossima stagione del Grande Fratello Vip 6.

Con Antonella Elia uscente, ci sarebbe ufficiosamente la moglie di Paolo Bonolis a prendere il suo posto. Ecco dunque, Sonia mostrare i primi flirt ai preparativi per il grande evento dell’anno. Per lei si tratterebbe di un sogno, nonchè della prima vera apparizione in tv che potrebbe a sua volta sancire quel salto di qualità tanto agognato

GUARDA QUI>>>Da non credere! Rimane senza mutande in aereo, la reazione dei passeggeri -VIDEO

Sonia Bruganelli, selfie incandescente: tutto il mondo ai suoi piedi

PER VEDERE IL SELFIE ACCATTIVANTE DI SONIA BRUGANELLI, VAI SU SUCCESSIVO