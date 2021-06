“Cosa pensi?”, “Che sei uno spettacolo”, Vanessa Incontrada fa tremare il web – FOTO

Vanessa Incontrada fa tremare il web: il suo ultimo scatto ha ottenuto centinaia di commenti e altrettanti likes: non puoi perdertelo

Vanessa Incontrada è una delle attrici maggiormente apprezzate del panorama televisivo italiano. La 42enne, di padre italiano e madre spagnola, ha mosso i primi passi come modella e conduttrice, fino a divenire uno dei volti di maggior successo delle fiction targate Rai. Tra le ultime produzioni che l’hanno vista protagonista, la serie tv “Non dirlo al mio capo“, in cui la Incontrada ha recitato al fianco di Lino Guanciale.

Anche sui social, l’attrice è seguitissima e vanta di un pubblico pari ad oltre 2 milioni di followers. Quest’oggi, attraverso uno scatto pazzesco, Vanessa ha posto agli utenti una domanda che li ha notevolmente stuzzicati: in men che non si dica, il suo post è stato sommerso dai commenti.

“Sei uno spettacolo”, Vanessa Incontrada fa tremare il web – FOTO

Vanessa Incontrada tornerà ad essere uno dei volti di punta del palinsesto televisivo del prossimo anno. Solitamente, il pubblico che la segue può ammirarla all’interno delle fiction targate Rai, che hanno permesso all’attrice di emergere e di affermarsi nel settore della recitazione. Stando agli ultimi sviluppi, tuttavia, la Incontrada starebbe per lanciare un nuovo prodotto che verrà trasmesso su Canale Cinque. La fiction si intitola “Fosca Innocenti“, e vedrà la conduttrice vestire i panni di un vicequestore.

Nel frattempo, tramite Instagram, l’attrice tiene compagnia ai suoi fan e cerca sempre di stuzzicarli con domande che catturano la loro attenzione. Nell’ultimo post, composto da due favolosi scatti che la ritraggono in primo piano, questa era la didascalia: “E tu cosa pensi? Besitos“. I followers, come da copione, si sono precipitati a commentare le foto.

“Penso che sei uno spettacolo“, ha constatato un utente, rapito dalla bellezza della Incontrada. “Penso che tu sia bellissima“, “Penso che non esista buongiorno migliore“: queste le risposte di altri fan.