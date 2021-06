“Stava per morire”, Rosalinda Cannavò e la confessione sconvolgente

“Andrea stava per morire”: Rosalinda Cannavò sconvolge i fan e racconta nei dettagli la giornata appena trascorsa con Zenga

Fra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga la sintonia è alle stelle. Ormai sono diversi mesi che i due fanno coppia fissa, sempre più complici e innamorati dopo l’avventura al “Grande Fratello Vip”. Per l’attrice siciliana, che all’epoca era fidanzata da ben dieci anni con Giuliano Condorelli, quello per Zenga fu un vero e proprio colpo di fulmine. Dopo essersi lasciati andare a baci ed effusioni all’interno della casa, i due non si sono più separati.

Nonostante Andrea e Rosalinda non convivano ancora, entrambi abitano a Milano e raggiungono facilmente l’uno la casa dell’altra. Quest’oggi, la coppia si è voluta concedere una giornata davvero particolare, ma qualcosa sembra essere andato storto. “Andrea stava per morire“: la confessione dell’ex gieffina ha spiazzato gli utenti.

"Andrea stava per morire", la confessione sconvolgente di Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno deciso di concedersi un’intera giornata nel parco divertimenti di Gardaland. Tramite le proprie Instagram stories, l’attrice ha voluto immortalare ogni istante di questa esperienza magnifica, non mancando di prendere in giro il fidanzato per il suo terrore nei confronti delle montagne russe. “Io ho fatto l’Oblivion accanto ad Andrea, lui stava per morire. Mi ha detto ‘questa è la prima e l’ultima volta’“, ha esordito la Cannavò, non riuscendo a trattenere le risate.

“L’Oblivion e il Blu Tornado sono state due esperienze terribili“, ha replicato Zenga, per nulla entusiasta delle montagne russe. Come spiegato dall’attrice, il figlio del noto portiere soffre di vertigini. La Cannavò, che ha effettuato le attrazioni accanto al fidanzato, si è divertita enormemente. “Facciamo un altro giro?“, “No amore, io vado sul bruchetto…“, ha detto, lapidario, l’ex gieffino, facendola scoppiare a ridere.

“Ma cosa andiamo a fare sul bruchetto?“, lo ha rimbeccato l’attrice, che non vedeva l’ora di riprovare il Blu Tornado. I followers, di fronte all’allegro siparietto, sono stati travolti dalle risate.