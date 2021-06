Tommaso Zorzi e la verità del rapporto con Francesco Oppini

L’influencer è ai ferri corti con Oppini? Arriva la conferma, ecco che cos’è successo fra loro secondo le indiscrezioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Zorzi e Oppini si sono conosciuti all’interno dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip 5”, il primo è diventato il vincitore assoluto del reality, mentre il secondo ha pensato bene di ritirarsi a metà gara. Amici per la pelle fin da subito, tanto da riscuotere grande apprezzamento anche da parte del pubblico a casa per la loro spontaneità nel raccontarsi e mettersi allo scoperto senza riserve.

L’influencer nella Casa aveva anche ammesso di essersi innamorato dell’amico, infatuazione però poi svanita una volta uscito dalla trasmissione. Hanno entrambi preferito coltivare una solida amicizia basata sul rispetto reciproco.

I due hanno continuato ad avere un bellissimo rapporto, come hanno mostrato in diverse occasioni e usciti testimoniate sui social. Nell’ultimo periodo però questa simbiosi sembra in crisi, ecco quali sono le indiscrezioni attuali sui due ex concorrenti del “GF Vip”.

LEGGI ANCHE —> Ignazio Moser e quel legame creato con un’altra donna: ora la verità

Zorzi spiega come stanno le cose: la risposta però lascia perplessi i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Stefano De Martino la rivelazione straordinaria: “Sì lo farò con lei”

Nelle ultime settimane i due amici non si sono molto fatti vedere insieme sui social e in qualche loro uscita pubblica, tanto che si è parlato di un “rapporto interrotto”. Sono ai ferri corti come si teme?

I fan finalmente ieri hanno avuto la riposta tanto attesa proprio durante una diretta Instagram di Tommaso che probabilmente non era intenzionato a parlare dell’amico ma delle sue prossime attività televisive.

Dopo parecchia pressione da parte della sua community ha però ceduto e ha risposto nel modo più diretto possibile:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

“Non ho litigato con nessuno, non ho litigato con Francesco, mi scoccia dover stare qui a parlare di questa roba”. Una risposta che ha lasciato interdetti non pochi per il tono frettoloso con cui è stata data, aleggia infatti ancora il sospetto che ci sia qualcosa tra i due che non vogliono far emergere.