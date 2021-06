Valentina Muntoni e la FOTO a letto con la gamba alzato, che sensualità

La bella stilista Valentina Muntoni ha condiviso una foto in cui appare a letto con la gamba alzata, sensuale e magnifica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

Valentina Muntoni ha condiviso su instagram uno scatto con la gamba alzata mentre è a letto. Appare sensuale nella penombra della stanza. Nei commenti scrivono:”La mia ispirazione giornaliera”. La Muntoni trasuda sensualità da ogni parte del corpo, le sue forme sono perfette ed eleganti. Ha condiviso uno scatto appoggiata ad un ombrellone di paglia senza il pezzo di sopra del costume, un topless elegante e per niente volgare come non lo è lei. Le sue foto sono d’ispirazione e artistiche.

LEGGI ANCHE>>>Claudia Ruggeri al mare sullo scoglio in bikini, spettacolare-FOTO

Valentina Muntoni bellezza a Mykonos

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Romina Power e la FOTO in bikini: le curve che non si dimenticano mai

La Muntoni ha condiviso una serie di foto su instagram mentre si trova a Mykonos in vacanza. Si è già abbronzata molto sfoggiando un colorito meraviglioso. La Muntoni oltre che a pensare alla moda e alla fotografia, si occupa anche di supportare i lavoratori dell’ambiente e parlare di una situazione lavorativa difficile e particolare. Ha infatti condiviso uno scatto di un uomo in Africa che piante dei bulbi a terra. Lei scrive:”Un percorso è inciso attraverso l’acqua e ad ogni due passi una pianta di mangrove propagule è piantato a mani nude nel delta. In un mese prima delle piogge forti una nuova foglia sarà nata.

Il 27 maggio i lavoratori dell’ambiente di Ong Oceanium, supportati da Estremee Live hanno piantato 10 ettari di mangrove vicino al canale di Mbissel al centro del Senegal, parte della più grande progetto di rimboschimento mai tentato nel continente. La mano dell’uomo quando non si ferisce o distrugge, sa come coltivare il futuro. Mangroves sono la risposta. Seguite le mie foto del progetto per l’ambiente in collaborazione con Luisa Via Roma, My Earth is beating”. L’influencer quindi sta collaborando per un progetto importante in Senegal per il rimboschimento delle foreste, e lo fa anche tramite il suo lavoro, la moda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

Incredibile vedere come una giovane donna che si occupa di moda s’impegna per una causa così importante come il rimboschimento delle foreste in un paese che non è nemmeno il suo. Dovrebbe essere di esempio a moltissimi giovani. Solo noi possiamo fare la differenza nel mondo e farlo anche tramite il nostro lavoro o le nostre passioni è un incentivo in più.