La coppia nata ad ‘Amici’ è ormai diventata inseparabile. Un grande amore lega il ballerino e l’insegnante e questa foto ne è la prova.

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno pubblicato uno scatto di coppia dove il loro affiatamento è tangibile e fa da protagonista.

Un amore profondo quello che lega il ballerino e la professoressa, sbocciato nella scuola di ‘Amici’.

Andreas Muller era un concorrente del talent di Maria De Filippi e Veronica la sua insegnante di ballo.

Il primo anno in cui il ballerino di Fabriano ha partecipato al programma, ha dovuto abbandonare la scuola a un passo dal serale perché ha subito un grave infortunio. Non si è perso d’animo e l’anno successivo ha preso di nuovo parte al talent fino ad arrivare in finale tanto da vincerla.

A spronarlo e sostenerlo in tutta la sua avventura è stata la sua maestra Veronica che ha sempre creduto in lui.

Un amore senza età

Probabilmente i due si sono iniziati a innamorare durante il programma ma hanno capito che il loro rapporto non era solamente professionale a telecamere spente. Dunque appena finito il talent si sono fidanzati e ancora oggi sono inseparabili.

In questo post pubblicato da Veronica Peparini, la coppia appare raggiante. Nella didascalia una frase semplice ma che racchiude tutto: “Noi, ti amo!“. E Andreas risponde con: “Me too“.

Tra Veronica e Andreas ci sono 25 anni di differenza, il ballerino infatti ha 25 anni mentre la maestra 50. Eppure la differenza d’età per loro non sembra mai essere stata un problema.