Vieri confessa i suoi folli amori. Nel suo cuore ora c’è solo lei

L’ex calciatore Vieri ha confessato di aver amato tanto nella sua vita, ora il suo cuore però appartiene solo a lei.

Christian Vieri, conosciuto anche come Bobo, è un ex calciatore italiano di serie A e della Nazionale. E’ da sempre considerato uno degli attaccanti più forti, nel corso della sua carriera sportiva, Bobo ha giocato in tantissime squadre ma quello che fece più scalpore fu il trasferimento alla Lazio per 90 milioni di lire.

Bobo oltre ad aver fatto la storia del calcio italiano è anche famosissimo per essere stato un perfetto latin lover, sempre pronto a nuovi amori si è fatto molto spesso travolgere dalle passioni.

Oggi il bomber è un imprenditore di successo, è innamoratissimo di sua moglie Costanza Caracciolo, ex velina del tg satirico “Striscia la notizia”, con la quale ha due bambine, Stella ed Isabel. Oggi il latin lover ha appeso il fascino al chiodo ed è dedito solo alla sua famiglia.

Bobo Vieri, una vita divisa tra calcio e belle donne, il calciatore che non doveva chiedere mai

Bobo Vieri nella sua vita da calciatore è stato ed è un sex symbol, per molto tempo è stato l’uomo che non doveva chiedere mai. Amato dalle donne e dal pubblico calcistico si è goduto la vita e la gioventù a 360°.

Per anni è stato sulle prime pagine delle riviste di gossip ed i suoi amori hanno fatto molto discutere, non sa esattamente con quante donne abbia avuto flirt più o meno seri, ma di sicuro non si contano sulle dita di una mano. Però di una cosa è certa, è riuscito ad amare poche donne.

Con il tempo però ha realizzato che non avrebbe potuto vivere solo di donne, fama e divertimento. La lampadina gli si è accesa quando ha incontrato la moglie Costanza.

Nel 2019 i due si sono sposati ma si conoscevano da parecchi anni, Bobo non ha fatto fatica a capire che Costanza fosse la donna della sua vita, la sua ancora felice, il suo punto fermo. Vieri e Costanza hanno formato una bellissima famiglia, insieme vivono per le loro figlie, Stella ed Isabel.