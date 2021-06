Amadeus, quella scelta fa ingelosire la moglie Giovanna. Il retroscena

Amadeus e Giovanna sono uniti da 19 anni. Spunta una scelta del conduttore che scatena la gelosia della moglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Amadeus ha fatto ingelosire Giovanna Civitillo? La moglie del conduttore, 58 anni, è legatissima al marito con cui è sposata dal 2009. Un amore nato nel 2002 negli studi de “L’Eredità” dove lui vestiva i panni di presentatore e lei di ballerina che dava il via al famoso momento della “scossa”.

Il sentimento tra i due è stato travolgente tanto che dopo 19 anni sono legati come non mai. Il conduttore, da vero gentiluomo, ha corteggiato la compagna romanticamente diventata poi sua moglie. Dalla loro storia è nato il figlio Josè nel 2019, oggi 12enne.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Meraviglia”: Michela Persico si scatena, il balletto in bikini è entusiasmante – VIDEO

Amadeus, la moglie Giovanna gelosa sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Stupenda”: Claudia Ruggeri minigonna estrema, visione senza precedenti – FOTO

Amadeus e Giovanna condividono il loro amore anche sui social dove sono presenti con un profilo comune. Sul pagina “Giovanna e Amadeus” pubblicano quotidiani post in cui si mostrano affiatati postando scatti dolcissimi. L’ultima foto condivisa però ha mostrato il lato più geloso della moglie del conduttore. Sull’account, seguito da ben 425 mila follower, è apparso uno scatto del presentatore sdraiato sul lettino con indosso una maglia con stampato un ritratto di Fiorello, collega, amico nonché suo testimone di nozze.

“Ho capito che mio marito sente la mancanza del suo amico Ciuriiii”, il commento ironico della moglie da cui si legge un pizzico di gelosia.

Amadues e Fiorello sono legati da un profondo rapporto. I due hanno condiviso l’esperienza sul palco dell’Ariston negli ultimi due anni. La loro amicizia è sorta quando erano ancora giovanissimi ai tempi in cui avevano esordito a Radio Deey negli anni Ottanta. Ad oggi i due abitano addirittura nella stessa palazzina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Un legame eterno che è perdurata in tutti questi anni tra successi, avventure, scherzi e tanta ironia. I due hanno vissuto tantissime esperienze uno accanto all’altro. In alcune occasioni Amadeus ha rivelato come Fiorello rappresenti per lui un fratello.