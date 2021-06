L’attrice Ambra Angiolini svetta su tutti con un nuovo look all’avanguardia. I fan sono in delirio e quel dettaglio malizioso…

L’ex compagna di Francesco Renga apre al sogno nel “cassetto” più bello da mostrare agli occhi dei suoi fan.

Ambra Angiolini è sempre più presente nel cuore dei suoi fan, fieri delle sue iniziative, volte alla cultura e agli insegnamenti di vita. A tal proposito, l’attrice è reduce da un romanzo autobiografico “InFame“, in cui si rammentano i momenti più dolorosi, mai vissuti e non solo.

Siamo di fronte ad una personalità schietta e sincera, che non lascia nulla al caso, pur di assistere ad un mondo migliore. Nelle ultime uscite, immortalate sui social network, anche la Angiolini è scesa in campo per la lotta contro i diritti dell’uomo.

In particolare, la compagna di Max Allegri con il quale conserva un rapporto ultra speciale è in continua lotta contro le malattie più difficili da sconfiggere, riscontrate al giorno d’oggi, come la “cattiva” alimentazione, tanto per citarne qualcuna

Ambra Angiolini va fiera… di se stessa: che look!

