“Beautiful”, anticipazioni puntata 28 giugno: Bill se ne va? – VIDEO

Beautiful, anticipazioni 28 giugno: dopo la tragica fine della festa in onore di Ridge e Brooke, Bill prende una decisione importante.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Katie lasciare la festa di di Brooke e Ridge con il cuore spezzato. La più piccola delle sorella Logan ha infatti visto il marito Bill baciare sua sorella in un video caricato sulla cornice digitale da Quinn. Non credendo alle scuse dei due, che si sono detti mortificati per le loro azioni, Katie ha deciso di prendersi una pausa di riflessione. Bill l’ha seguita in giardino per tentare di fermarla, ma le sue preghiere non hanno ottenuto alcun effetto. Nel frattempo Brooke sta cercando di contattare Ridge: anche il Forrester se n’è andato dopo aver visto il video e adesso è sul punto di partire per Las Vegas con Shauna. La Fulton, tuttavia, ha le sue riserve e afferma di non voler essere il suo ennesimo “chiodo scaccia chiodo”.

Beautiful, anticipazioni 28 giugno: Brooke minaccia Quinn

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke affronterà Quinn. La Logan giurerà alla Fuller che non è finita qui e che un giorno gliela farà pagare per le sue azioni. Quinn si compiacerà di aver messo finalmente un punto al matrimonio tra Ridge e Brooke. Adesso che il Forrester è di nuovo libero, Shauna può finalmente avere il lieto fine che merita.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Bill deciderà di andare via di casa. Lo Spencer non vuole rinunciare al suo matrimonio con Katie, ma capisce di doverle dare del tempo per metabolizzare il suo tradimento.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, lunedì 28 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.

