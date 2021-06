Drammatico incidente sulla statale, coinvolte tre vetture: drammatico bilancio

In un tragico incidente stradale, avvenuto ieri sera sulla statale 106 a Santa Caterina dello Ionio (Catanzaro), una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite.

Terribile incidente nella serata di ieri lungo la strada statale 106 nel territorio di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro. Per cause ancora da accertare, tre vetture, su cui viaggiavano in totale 10 persone, si sono scontrate. Il bilancio è di una vittima, una donna di 84 anni, e tre feriti. Sul luogo della tragedia sono arrivati diversi mezzi di soccorso del Suem 118 che non hanno potuto far nulla per l’anziana, deceduta sul colpo. I feriti sono stati, invece, trasportati in ospedale. Intervenuti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Catanzaro, incidente tra tre auto sulla statale 106: morta una donna, ferite tre persone

Un morto e tre feriti, questo il drammatico bilancio dell’incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, sabato 26 giugno, sulla statale 106 nel territorio di Santa Caterina dello Ionio, piccolo comune in provincia di Catanzaro.

A perdere la vita una donna di 84 anni originaria di Caulonia (Reggio Calabria). Secondo le prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione dell’agenzia Ansa, tre auto, una Mercedes 190 e due Audi A3, si sono scontrate per cause ancora da determinare. A bordo delle tre vetture coinvolte viaggiavano in totale 10 persone.

Dopo lo scontro, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del Suem 118 a bordo di diversi mezzi ed i vigili del fuoco. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione per l’84enne, che viaggiava sulla Mercedes. I medici hanno potuto solo dichiararne il decesso, sopraggiunto sul colpo. Nell’impatto sono rimaste ferite anche tre persone, di cui non si conoscono le generalità, trasportate in ospedale. Non è chiaro quali siano le condizioni dei feriti.

Intervenuti anche i carabinieri della stazione locale che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire la dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso e rilievi dei militari dell’Arma, scrive l’Ansa, il tratto della statale interessato è stato chiuso al traffico.