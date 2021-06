Claudia Dionigi, fuga d’amore a Riccione: le FOTO che infiammano il web

Claudia Dionigi, gli scatti della sua fuga d’amore infiammano il web. L’influencer baciata dal sole incanta Instagram: esplosione di bellezza raggiante

Il successo che ha colpito Claudia Dionigi in seguito all’esperienza a “Uomini e Donne” come corteggiatrice del suo attuale compagno Lorenzo Riccardi ha davvero dello straordinario. Proprio come il loro rapporto, nato sotto gli occhi delle telecamere, e caratterizzato fin da subito da simpatiche dinamiche che hanno interessato moltissimo i telespettatori.

Un legame autentico e genuino, che li unisce nelle differenze, per un equilibrio raro e duraturo, che ancora fa sognare migliaia di fan su Instagram. Ma la stessa influencer, che ad oggi totalizza 1,1 milione di followers, è un esempio di semplicità ed eccezionale bellezza, unica in un contesto di costruzioni.

Tutto questo e molto di più si ritrova negli ultimi scatti pubblicati su Instagram da Claudia Dionigi, nella condivisione delle immagini della sua fuga romantica, che incendiano immediatamente il social.

Claudia Dionigi, il perfetto connubio mare e amore

La domenica di Claudia Dionigi è accarezzata dalle onde del mare di Riccione, che trascorre insieme alla sua dolce metà, in una romantica parentesi di relax. Sfoggia la sua bellezza in un costume intero che evidenzia la perfetta forma fisica baciata dal sole, ancora più attraente nell’abbronzatura acquisita.

Occhiali da sole, piedi sulla sabbia, ed il sorriso è assicurato: niente di meglio del perfetto connubio tra mare e amore, che i due amanti preferiti delle ultime stagioni di “Uomini e Donne” rappresentano fedelmente.

Segue lo scatto più dolce e passionale nello stesso tempo, che ritrae Lorenzo Riccardi stringere la compagna seduta proprio sulle sue gambe, in un’immagine che restituisce la potenza del loro sentimento. Occhi negli occhi, il tempo si ferma e la complicità esplode: la loro sintonia è unica e palpabile.

Un legame invidiabile, da esempio per i tantissimi fan che li seguono ammirati, sognando una storia proprio come la loro.