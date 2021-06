Dayane Mello è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti con la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip

Dayane Mello è una delle modelle più amate del mondo dei social. Si è fatta conoscere da tutti quando anni fa è arrivata qui in Italia, ma il cuore dei telespettatori lo ha conquistato quando ha deciso di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Qui non è stata più vista solo come una bellissima modella ma come una bellissima persona con una storia familiare particolare che ha scaturito tantissima empatia da parte di una fetta di pubblico che l’ha presa sotto la propria ala protettiva.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Dayane Mello, sempre più bella. Lo scatto che ha fatto impazzire il web

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t. c o n d I v I s o d a D a y a n e M e l l o ( @ d a y a n e m e l l o r e a l)

Dayane nella casa più spiata d’Italia ha coltivato tantissime amicizie, ha conosciuto Adua Del Vesco con cui ha instaurato un rapporto speciale e ha ritrovato Giulia Salemi che era una sua amica un po’ di anni fa. Dayane ha vissuto dei momenti importanti nella casa, e anche se non ha trovato l’amore come sperava, ha ritrovato se stessa e ha capito che tipo di donna vuole essere. Una volta uscita dal reality è tornata alla sua vita di sempre, alla sua splendida figlia Sofia che l’ha aspettata con pazienza e con affetto e dai suoi amici che non l’hanno più lasciata sola. E adesso è proprio con loro che si sta godendo l’inizio dell’estate.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Nell’ultimo scatto Dayane ha conquistato tutti: stretta in un bikini giallo, ha esibito un fisico mozzafiato che ha fatto girare la testa ai suoi numerosi followers sui social. Nel giro di pochissimi minuti ha collezionato tantissimi likes e commenti di apprezzamento.