Il nuovo video di Chiara Ferragni fa impazzire il web, la sua performance e mise en place in piscina sono qualcosa di eccezionale.

Una meta da sogno per quest’estate, raccontata in tutte le sue sorprendenti sfaccettature, ed una nuova collezione bikini svelata in grande stile per l’imprenditrice e fashion blogger di successo, Chiara Ferragni.

Quest’ultimo è stato per Chiara un anno impegnativo ma quanto soddisfacente, sia dal punto di vista lavorativo che personale. Divenuta mamma una seconda volta, con la nascita della piccola Vittoria, l’imprenditrice classe 1987 e nativa di Cremona, sembra divenire più affascinante ogni giorno che passa. In virtù di tale affermazione, tra l’altro più che sottolineata in quest’occasione dai suoi ammiratori, Chiara si prepara ad una breve ma significativa sfilata per dare finalmente inizio alla bella stagione.

Chiara Ferragni, l’eccezionale “Queen” dell’estate fa impazzire il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

“Tu sei la migliore“, tuonerà il parere dei suoi fan nella serata di ieri. Difatti, oltre che essere da sempre un’ottima sponsor, la celebre imprenditrice, nella giornata di ieri fra le sue numerose pubblicazioni ha fatto si che apparisse un ultimo video. Il quale sembrerebbe aver fatto perdere la testa ai suoi fan per la sua indiscutibile “bellezza“. Lo stesso avverrà al contempo per molti volti noti nel mondo dello spettacolo che si ritroveranno ad apprezzare il suo contenuto. Un video adattato in maniera impeccabile con il fine di sfoggiare al meglio i dettagli della nuova collezione di beachwear firmati dal noto brand italiano di Calzedonia.

Un “fisico eccezionale” per “The Queen” quest’oggi. Chiara, che inizialmente appare accomodata a bordo piscina del paradisiaco Luxury Hotel & Resort situato nella ridente località balneare di Porto Heli, Amazoe in Grecia, si diletta con il suo passatempo preferito. E ritrovandosi in una meta, che tra l’altro, è divenuta già in poche settimane come una delle più gettonate per quest’estate 2021. L’influencer si lascerà per tal motivo in seguito immortalare in un delicato costume dalla tinta rosa sgargiante. E con qualche rifinitura dettata da alcune piccole margherite dello stesso colore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

In seguito, oltre a far scoprire al suo fedele seguito gli angoli nascosti di irreale bellezza del luogo, continuerà la breve sfilata con un ulteriore bikini a piccoli quadri blu, ed infine un terzo dalla tinta lilla. “Bikini looks for this weekend in Greece 🇬🇷 All from Calzedonia”, sarà questa la didascalia enunciativa dell’amatissima influencer, la quale guadagnerà ad ora ben la bellezza di oltre 340mila apprezzamenti.