Federica Nargi, direttamente da Formentera lo scatto che scioglie il web. La showgirl in forma strepitosa sorride accanto alla sua amata famiglia: la felicità è palpabile

Considerata da molti come una delle bellezze più esplosive del territorio, è dalla partecipazione a “Miss Italia” nel 2007 che Federica Nargi fa sognare con la sua immagine.

Un’esperienza che si rivela proficua per il suo percorso, quell’undicesimo posto ne ha segnato il successo, che nell’anno successivo la vede a “Striscia La Notizia” nel rivestire il ruolo di velina insieme a Costanza Caracciolo per quattro edizioni consecutive.

La carriera come modella subisce una forte crescita in termini di richieste e notorietà, registrando numerosissime collaborazioni con importanti brand, primo fra tutti “Golden Point“, per il quale è testimonial dal 2015. Diverse anche le sue partecipazioni televisive, che tuttavia si interrompono nel 2018, per una pausa dalle telecamere che finalmente giunge al termine.

Federica Nargi, il ritratto della felicità

Da quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni, Federica Nargi sarà concorrente nella prossima stagione dell’amato programma televisivo “Tale e Quale show” condotto da Carlo Conti, dove personaggi noti competono nell’interpretare i più grandi artisti per l’imitazione più fedele. La notizia ha emozionato i fan che potranno vedere di nuovo la modella nel cimentarsi in coreografie, dando espressione anche alle sue abilità canore.

Nel frattempo è possibile seguirla sui social, dove la modella è molto attiva e condivide scatti della sua vita quotidiana, o sponsorizzazioni tutte da ammirare. L’ultimo post arriva direttamente da Formentera, dove trascorre una piacevole vacanza in compagnia dell’amata famiglia.

Fidanzata dal 2009 con l’ex calciatore Alessandro Matri, amore dal quale nascono le due figlie Sofia e Beatrice rispettivamente nel 2016 e 2019, insieme compongono una splendida famiglia unita, come dimostrato dallo scatto pubblicato su Instagram. Nel panorama da sogno delle isole Baleari, posano insieme in tutta la loro gioia, alla quale non manca niente per raggiungere il culmine, così descritto riassuntivamente dalla showgirl: “My Place“.

Sempre in splendida forma, la sua bellezza raccoglie la contemplazione degli utenti, ancora più radiosa in questi attimi di pura felicità.