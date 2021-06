Federica Pellegrini il balletto è sensuale, mostra tutti i suoi lati: che schianto – VIDEO

Al Trofeo Sette Colli disputato a Roma la divina non ha vinto solo i 200 stile libero, anche il balletto a fine gara è stato uno spasso per i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Ieri si è portata a casa una nuova vittoria che la catapulta a gambe tese verso le Olimpiadi di Tokyo. Federica Pellegrini ha vinto la gara dei 200 stile libero al Trofeo Sette Colli di Roma con il tempo di 1’56″23.

Ha confessato subito dopo la gara: “È stato il Sette Colli più ‘semplice’ di tutta la mia carriera, però sono soddisfatta. Il tempo è in linea con quello di Budapest, ma stiamo lavorando intensamente per questa ultima Olimpiade. Non guardo i tempi che fanno le mie avversarie durante la stagione, ogni gara è a sé. A Tokyo vorrei arrivare in finale. Poi me la giocherò“.

Non si è però limitata a disputare la gara, anche il balletto con l’amica di sempre ha entusiasmato gli spalti ed i suoi fan su Instagram.

LEGGI ANCHE —–> Melissa Satta, posteriore in vista, gambe bellissime e abbronzatura perfetta. Sublime – FOTO

Federica Pellegrini smuove gli spalti: incanta con movenze sinuose

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Un fisico pazzesco”, Le Donatella mostrano le gambe e non solo – FOTO

Ironica, allegra e impavida, la campionessa di Spinea sempre più spesso si mostra sui social con il suo carattere gioviale che esplode in maniera preponderante nei vari balletti proposti con alcune colleghe partner in crime che come lei si prestano al gioco.

Durante una pausa dalla gara di ieri a Roma ha infatti intrattenuto i suoi fan su Instagram con un balletto emozionante in cui assieme alla nuotatrice Etiene Medeiros si muove al ritmo di “Ráfaga” di Mentirosa.

Movenze armoniche e studiate a tavolino che mostrano le due amiche battere le mani in maniera coordinata e precisa, concentratissime terminano la performance con un grande sorriso che conquista tutti. Fisico mozzafiato per entrambe e una silhouette che racconta la fatica di tanti allenamenti svolti dentro e fuori dall’acqua.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Impossibile non amare questi siparietti che catturano e rallegrano la giornata. Migliaia i commenti giunti in poche ore e i like al video, tra questi anche quello di un’altra grande del nuoto, Tania Cagnotto.