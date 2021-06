Un lato finora molto celato della nuotatrice Federica Pellegrini si fa strada sul web, in costume è la soddisfazione che tutti sognano.

Se soltanto sei ore fa la campionessa di nuoto italiana, Federica Pellegrini, aveva colmato di gioia i suoi fan grazie alla pubblicazione di un suo sorridente ritratto, in questo pomeriggio domenicale si è apprestata a partecipare con armonia ad una nuova sorpresa.

La nuotatrice specializzata in stile libero, sontuosa promessa per le sempre più vicine Olimpiadi, è riuscita a cogliere nuovamente alla sprovvista i suoi ammiratori. L’ultimo scatto in piscina, in un insolito total pink, mostra un lato di lei totalmente sconosciuto fino. questo momento. C’è chi, dopo aver visto quanto segue, pare si sia addirittura dichiarato pronto a giurarle “amore eterno“.

Federica Pellegrini: “divina” nel suo lato nascosto, è una soddisfazione da sogno

