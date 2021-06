“Fisico bestiale!”, Valentina Ferragni infiamma l’estate: una sirena che incanta – FOTO

Fisico mozzafiato e un sorriso contagioso, la giovane in riva al mare a Monterosso cattura la sua community con uno scatto da urlo.

Da alcuni giorni Valentina Ferragni ed il fidanzato Luca Vezil si trovano in Liguria per trascorrere un po’ di tempo insieme lontani dalla città.

Si sono nascosti a Manarola e Monterosso nelle Cinque Terre, alloggiati ancora una volta in uno dei loro luoghi del cuore, il The First Luxury Rooms&Suites meta scelta da tutta la famiglia ogni volta che desiderano spostarsi in quel luogo magico.

Nelle sue Instagram stories la vediamo al mare e nei ristoranti tipici della costa, tanta felicità per chiudere una giornata perfetta con la persona più importante per lei. Gli scatti postati sulla sua pagina hanno catturato ancora una volta i suoi follower, sembra una sirena appena uscita dall’acqua.

Vediamola in tutto il suo fascino magnetico.

Valentina Ferragni strega in bikini: paradisiaca mette ko

