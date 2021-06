“Ancora non l’ho fatto”, Francesca Ferragni, in costume è esplosiva: i fan sognano – FOTO

Francesca Ferragni ha strappato likes a catinelle, nell’ultima foto al mare che ha scritto nuove pagine di storia di bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Il “regno” delle Ferragni è in costante crescita da un punto di vista della visibilità. L’imprenditrice Chiara è il punto di riferimento delle sue nobili origini familiari. Appena dietro nelle gerarchie, appare evidente la crescita altrettanto consistente di Francesca e Valentina Ferragni.

Tra le tre dell'”Ave Maria”, Francesca, in passato ha scritto pagine importanti da un punto di vista didattico. Durante la pandemia, le tre sorelle si sono raccolte e sostenute a vicenda, nella speranza che la prima in ordine di età conseguisse il sogno più bello della sua vita.

Stiamo parlando della Laurea in Medicina, specializzazione in “Odontoiatria“, già ben avviata nel settore e con un futuro di sicuro avvenire. In attesa di una sistemazione definitiva, Francesca approfitta dell’estate per concedersi un po’ di relax

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Francesca Ferragni, stavolta lo ha fatto: che splendore!

PER VEDERE LA FOTO AL MARE DI FRANCESCA FERRAGNI, VAI SU SUCCESSIVO