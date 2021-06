Scontro in RAI. Giancarlo Magalli sfida Alberto Matano: il motivo

Scontro in RAI. Giancarlo Magalli ha annunciato che lascerà per sempre il programma “I Fatti vostri”. Sarà una bella gatta da pelare per Alberto Matano. Scopriamo perché

Ha destato molto clamore la notizia dell’abbandono del timone del programma “I Fatti Vostri” da parte del capitano Giancarlo Magalli.

La trasmissione di Michele Guardì perde il suo storico conduttore dopo 20 anni di onorato servizio. Il presentatore, infatti, andò a sostituire del tutto il compianto Fabrizio Frizzi che, invece, fu il primo ad averne preso le redini.

Come dichiarato dallo stesso Magalli in un’intervista al magazine Nuovo tv è stato lui stesso a scegliere di non ritornare durante la prossima stagione televisiva nel suo storico ruolo. A sostituirlo sarà una figura totalmente diversa dalla sua: la talentuosa e procace attice Anna Falchi. Su questo cambio di guardia Magalli non ha voluto esprimere grandi giudizi: “Cosa c’entra la Falchi ai ‘Fatti Vostri’? Questa domanda non la deve fare a me ma a chi l’ha scelta”.

Il noto presentatore ha poi aggiustato il tiro: “A volte evito di fare interviste perché poi è spiacevole che vengano riprese solo alcune frasi, che ovviamente sono più appetibili per fare gossip. Anna Falchi è stata presa per condurre ‘I Fatti Vostri’ due mesi dopo che io ho scelto di abbandonare la trasmissione. Non c’è nessuna dietrologia o dissapore”.

Giancarlo Magalli lancia il guato di sfida ad Alberto Matano e non solo

Cosa farà adesso Giancarlo Magalli? Classe 1947, compirà 74 anni tra pochi giorni, il prossimo 5 luglio; voglia di andare in pensione? Giammai! Lo vedremo presto cimentarsi in una nuova avventura.

Si presumeva che potesse spodestare il collega Flavio Insinna dalla sua posizione a “L’Eredità” ma, a quanto pare, non sarà così. Magalli ha in serbo di voltare completamente pagina in un programma tutto nuovo.

Ha intenzione di produrre un game show dal format innovativo, tornando alle origini anche nelle vesti di autore televisivo. Questo potrebbe portare un po’ di scompiglio in casa RAI: come mai?

Sembrerebbe che la fascia oraria destinata al nuovo programma sia la stessa in cui va in onda “La Vita in Diretta” del giornalista Alberto Matano. Bella sfida tra i due che si contenderanno le attenzioni degli spettatori.

Altro grande scoglio da arginare è “Pomeriggio 5” che, orfano di Barbara D’Urso, tornerà in una veste rinnovata proprio contemporaneamente ma sulla rete avversaria di Mediaset.