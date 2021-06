“Vittoria con il cuore”. Gianni Morandi festeggia il grande risultato con milioni da fan

Gianni Morandi. Il cantante di Monghidoro ha regalato su Instagram un’immagine che ha fatto scatenare milioni di fan: impossibile non empatizzare con lui. Grande festa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Gianni Morandi è una pietra miliare del panorama musicale italiano. All’età di 76 anni è ancora sulla cresta dell’onda per il suo spirito sempre pimpante e giovanile.

Ultimamente ha destato grande preoccupazione in tutti i suoi ammiratori a causa di un incidente domestico che gli ha comportato delle serie ustioni alla mano. Adesso è perfettamente in ripresa ed è tornato a usare i suoi canali social come di consueto, aggiornando tutti sui suoi progressi e donando un accenno della sua sfera privata, sempre in compagnia dell’adorata moglie Anna Dan.

Osannato dai fan di età più adulta, Gianni Morandi è diventato un idolo anche per i giovanissimi. Complice la sua simpatia, la verve e la dimestichezza con cui si è approcciato ai nuovi metodi di comunicazione digitale, il cantante utilizza sempre messaggi genuini e risponde con sagacia, ironia ed estrema educazione anche agli haters più disturbanti. Ciò ha fatto di lui una vera icona del web, oltre che (ovviamente) della musica.

Gianni Morandi: una sofferta vittoria festeggiata sul web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Ieri, 26 giugno, è stata una giornata sofferta per tutti i tifosi della nazionale di calcio italiana. Si è disputata la partita degli ottavi di finale contro l’Austria. Gli Azzurri sono riusciti a strappare la vittoria solamente ai tempi supplementari grazie a due splendidi goal di Federico Chiesa e Matteo Pessina. Il risultato finale è di 2 a 1.

LEGGI ANCHE —-> Romina Power in cerca d’amore. Confessa: “Con Al Bano non è cambiato niente”

Anche Gianni Morandi è stato tra gli spettatori che hanno subito palpitazioni in merito al difficile match. Per celebrare il momento di allegria ha pubblicato una foto con in mano il tricolore e, alle sue spalle, il monitor con i giocatori della nazionale in festa. “Vittoria con il cuore!” – ha scritto in didascalia sui suoi profili social.

LEGGI ANCHE —> “Ballando con le stelle”, ha vinto la settima edizione: oggi è così – FOTO

E proprio di allegria vogliamo continuare a parlare. É infatti questo il titolo del suo ultimissimo singolo, rilasciato lo scorso 11 giugno, che porta la firma evidente e facilmente intuibile all’ascolto dell’amico e collega Jovanotti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova)

Il video clip de “L’allegria” ha superato le 600mila visualizzazioni sulla piattaforma YouTube e si conferma come uno dei tormentoni di questa caldissima estate 2021.