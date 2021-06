Gigi D’Alessio e Denise: il nuovo amore finito nella bufera. I fan sconvolti

Gigi D’Alessio. Il cantante partenopeo è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, una bellissima ragazza di nome Denise. I fan sono rimasti attoniti per la notizia: il motivo

I fan di Gigi D’Alessio, oggi 27 Giugno, avranno una lieta sorpresa. In diretta dal Castello Aragonese di Otranto il cantautore napoletano sarà presente all’evento musicale “Battiti Live 2021”. Porterà sul palco “Assaje”, il suo ultimo singolo interamente in lingua partenopea, omaggio alla sua terra natia.

Periodo di grande felicità per il celebre artista. Sui suoi canali social ha recentemente festeggiato la maturità del figlio Luca, avuto dalla prima moglie Carmela Barbato, sposata nel 1986 e dalla quale ha avuto anche Claudio e Ilaria. D’Alessio è inoltre padre del piccolo Andrea (11 anni), figlio dell’ex compagna e collega Anna Tatangelo con la quale ha interrotto definitivamente nel 2020 una relazione durata 15 anni.

Il cantante sembra aver voltato nuovamente pagina. Si accompagna a una giovane e bellissima ragazza che gli ha rubato il cuore. I due hanno già fatto un passo importante. Di cosa si tratta?

Gigi D’Alessio. Con Denise è una storia seria

Archiviato il capitolo Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio fa ormai coppia fissa con una nuova fiamma.

Si tratta di Denise D’Esposito, 28 anni, giovanissima avvocatessa che lo ha fatto capitolare dopo la fine del suo amore con la collega originaria di Sora. I fan sono rimasti attoniti dalla notizia, soprattutto in merito alla differenza d’età; sono, infatti, ben 26 gli anni che li dividono.

La coppia si è conosciuta a Capri nel luglio scorso, in seguito a un’esibizione del cantante. A quanto pare la loro unione non sarebbe un fuoco di paglia ma i due hanno già fatto importanti passi insieme. Il settimanale Di Più è riuscito a mettersi in contatto con fonti vicine ai neo fidanzati. Un’amica di nome Chiara ha dichiarato: “Denise e Gigi si vogliono bene e sono una coppia consolidata. A Denise non piace stare sotto la luce dei riflettori, è una ragazza sobria, ed è stato molto difficile per lei avvicinarsi a un rapporto del genere. È la prima volta che affronta l’amore in una situazione così importante”.

I due ancora non convivono ma Denise D’Esposito è stata più volte avvistata presso la villa di Gigi D’Alessio a Roma, all’Olgiata, nella quale risiedeva con la Tatangelo e il figlio Andrea.

A quanto pare, il cantante ha preso molto seriamente il nuovo impegno. Ha già presentato, infatti, la bella avvocatessa ai suoi tre figli maggiori, segno del suo concreto desiderio di vivere serenamente e alla luce del sole il suo amore.