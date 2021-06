Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del web da oramai cinque anni. La ragazza ha conquistato tutti quando ha partecipato a Uomini e Donne con la forte speranza di riuscire a conquistare il tronista veronese Andrea Damante che sedeva sul trono maschile del 2016. Tra le tante ragazze lì presenti fu proprio lei a conquistare il cuore del giovane tronista e da allora cominciò una delle storie d’amore più amate del mondo dello spettacolo. Anche se tra di loro è finita, sono rimasti comunque in contatto e i fans, che nel frattempo si sono triplicati, continuano a seguirli anche singolarmente.

Giulia De Lellis, sempre più bella: nell’ultimo scatto fa impazzire i suoi numerosi fans

Giulia quest’anno ha collezionato una serie di esperienze e di soddisfazioni che si porterà dietro per tutta la sua vita: ha esordito come attrice e di recente anche come conduttrice nel programma appena arrivato in Italia intitolato Love Island Italia. Un esordio davvero importante per lei, che ha dimostrato di essere destinata ad essere qualcosa di molto di più di una semplice influencer. Da poco terminata questa esperienza è tornata in Italia, dove ad attenderla ha trovato il suo fidanzato Carlo Beretta che l’ha aspettata con amore e con pazienza. Ad ora non le resta che godersi l’estate che la sta aspettando.

In attesa di cominciare le vacanze, sta deliziando i suoi followers con qualche ultimo scatto fatto in Spagna durante la conduzione del programma: nelle ultime foto è al tramonto, con un outfit sportivo che ha incantato i suoi numerosi fans su Instagram.