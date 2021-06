“Tre meraviglie della danza”, Lorella Cuccarini con i ballerini di “Amici”: bellissimi – FOTO

Lorella Cuccarini ha condiviso una foto su Instagram che ha incantato i suoi follower anche perché è insieme a due amici speciali

La showgirl Lorella Cuccarini ha pubblicato uno scatto con due persone speciali per lei, due ballerini di “Amici 20“. In particolare sono Elena D’Amario e Alessandro Cavallo, quest’ ultimo durante lo show faceva parte della squadra di cui la conduttrice televisiva era coach, quella di danza. La bella 55enne di Roma è vestita con un completo azzurro chiaro, pantaloni, maglietta e giacca e i fan hanno apprezzato molto questa mise nonché la sua bellezza matura che i due giovani ballerini di “Amici“, il talent show condotto da Maria De Filippi. Lorella ha scritto, come didascalia che accompagna la foto, una piccola ma significativa frase: “È sempre bellissimo ritrovarsi“, seguita da un cuoricino blu.

Lorella Cuccarini, la foto con i ballerini di “Amici 20”

Ed eccoli tutti e tre mentre sono di sicuro a una cena elegante che mostrano il loro migliore sorriso alla fotocamera. Durante l’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi “Amici“, Alessandro Cavallo è arrivato alle fasi finali della scuola. Proprio il ballerino ha subito, solo qualche settimana fa, un lutto incredibile. È venuta a mancare sua cognata Erika, la moglie di suo fratello Vincenzo, a causa di una malattia incurabile. Cavallo l’aveva descritta come una “moglie esemplare nonché una mamma dolcissima”. Un dramma immenso per tutta la sua famiglia, amici e conoscenti della donna.

Elena D’Amario è un ballerina professionista di 31 anni, che è stata lanciata proprio dal talent nel 2010. Da quest’anno fa parte del corpo di ballo sempre di “Amici”. Vive la sua vita a metà tra l’Italia e gli Stati Uniti visto che è anche prima ballerina della Persons Dance Academy.

Ma non solo è anche una influencer dato che sul proprio profilo Instagram ha un grande seguito di 1 milione e 100 mila follower, che ne seguono tanto gli scatti quotidiani che le sua carriera di danzatrice.