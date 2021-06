“Love is in the Air” anticipazioni 28 giugno: Serkan deluso da Eda

Continua la settimana per Love is in the Air. Il riassunto dell’ultima puntata ci rivela che Eda comincerà ad evitare Serkan in occasione del suo compleanno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021)

Love is in the Air è la serie turca più amata di quest’estate: Eda e Serkan hanno veramente conquistato tutti con la loro storia, appassionando i telespettatori italiani dopo aver conquistato quelli turchi. I fans della serie adesso non vedono l’ora di scoprire se e quando tra Eda e Serkan nascerà qualcosa, anche perché è evidente che siano sempre più presi l’uno dall’altro. E le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che la situazione diventerà sempre più esplicita.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Love is in the Air, riassunto dell’ultima puntata della serie turca su Canale Cinque

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “Lᴏᴠᴇ Is Iɴ Tʜᴇ Aɪʀ” (@loveisintheair.ita_2021

Serkan ha un po’ di problemi a lavoro ma non è questo ciò che lo tiene sveglio di notte: sta arrivando il suo compleanno ed è molto deluso dal fatto che Eda stia totalmente ignorando questo evento. Romantica com’è, pensava che avrebbe organizzato qualcosa per lui e invece non sta succedendo niente di tutto questo. Anzi, come se tutto questo non bastasse, Eda sembra essere piuttosto impegnata ad evitarlo. Questa cosa lo infastidisce e non poco, anche perché di solito Eda non fa altro che gravitargli attorno per la maggior parte del tempo. La domanda a questo punto sorge spontanea: non è che Eda ha deciso di organizzargli una sorpresa, ed è per questo che lo sta evitando?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Per scoprire cosa sta per succedere tra Eda e Serkan, non ci resta che aspettare l’episodio di domani che andrà in onda alle 15:30 come tutti i giorni dal lunedì al venerdì.