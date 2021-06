“Quanto sei bella”, Luisa Ranieri “sotto il sole toscano” incanta i follower – FOTO

Luisa Ranieri ha pubblicato una foto meravigliosa in cui appare con gli occhiali da sole mentre è al sole della Toscana: lo scatto dell’attrice napoletana

La bellissima, elegante e raffinata attrice Luisa Ranieri ha pubblicato una foto bellissima sul proprio profilo Instagram in cui è sotto al sole della Toscana, così come scrive lei stessa nella didascalia che accompagna la sua immagine. La protagonista di “Le indagini di Lolita Lobosco” appare in primo piano con gli occhiali da sole mentre si scatta un selfie e accenna un mezzo sorriso alla fotocamera.

È sotto un ombrellone e dietro di lei si nota il bellissimo paesaggio di alberi e natura verde. Tanti i commenti e i cuoricini di gradimento arrivati sul suo profilo social come quello di un utente che scrive: “Quanto sei bella“, in napoletano, ovvero nella stessa lingua di dove è nativa l’attrice.

Luisa Ranieri, la foto in primissimo piano in mezzo alla natura

