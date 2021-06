Mara Venier chiude “Domenica In” con il botto: in studio il grande trasformista – FOTO

Oggi va in onda l’ultima puntata di “Domenica In” e Mara Venier ha deciso di mettere sul tavolo le sue carte migliori: il grande ospite

Mara Venier ha da poco condiviso una foto su Instagram che ha già fatto il pieno di like. La conduttrice è insieme a un grande trasformista della musica italiana, Achille Lauro, mentre scattano un selfie con tanto di baci diretti al pubblico. La “zia” di Rai Uno ha ospitato il cantante durante l’ultima puntata di “Domenica In” che cede il posto ai programmi estivi sulla stessa rete ammiraglia. Nel frattempo la Venier chiude con il botto invitando non solo Lauro. Quest’ultimo presenterà il nuovo singolo uscito qualche giorno fa e che si intitola “Latte+“. Inoltre sarà tra gli ospiti Don Antonio Mazzi per parlare del suo ultimo libro “La speranza è una bambina ostinata“.

Mara Venier, la foto con Achille Lauro che ha fatto il pieno di like

