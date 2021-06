Un meraviglioso apparire per la modella Silvia D’Avenia che condivide oggi con i suoi fan una posa dal décolleté infuocato.

“I’m not just what you can see“, ovvero “io non sono soltanto ciò che voi potete vedere“. E’ questa la misteriosa quanto invogliante premessa che la celebre influencer Silvia D’avenia ha deciso di lasciar scorgere come primo indizio sulla sua affascinante personalità ed in bella vista tramite la descrizione al suo profilo Instagram.

Con i suoi ben 261mila follower per l’intraprendente modella, attiva per lo più nella sua cara Milano, si dimostra con naturalezza come una delle influencer più seguite nell’intera penisola in questi ultimi anni. A meravigliare i suoi ammiratori nella giornata di oggi, 27 giugno, la bellissima imprenditrice digitale si è mostrata nelle vesti, stando ai commenti a seguire l’istantanea, di un’irresistibile creatura.

Leggi anche —>>> Diletta Leotta e Can Yaman, sorpresi nel dettaglio ambiguo

Silvia D’Avenia, il décolleté infuocato e tutte le sue preziosità

PER VEDERE LE PREZIOSITA’ DI SILVIA D’AVENIA, VAI SU SUCCESSIVO.