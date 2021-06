Michele Merlo, importante rivelazione del padre: “Vi spiego di cosa soffriva”

Il papà del giovane cantante scomparso si lascia andare ad un lungo sfogo e racconta come stava Michele prima di morire.

Michele Merlo è il giovane cantante, classe ’93’, scomparso lo scorso 6 giugno a causa di una leucemia fulminante.

L’ex talento di ‘Amici’ ha lasciato la famiglia e la sua fidanzata. Si tratta di una scomparsa che ha colto tutti di sorpresa, nessuno si aspettava che sarebbe potuto accadere.

Il mondo dello spettacolo si è stretto attorno ai suoi cari che stanno affrontando un lutto estremamente difficile da superare.

A stupire le parole di suo padre che in questi giorni si è lasciato andare ad alcune interviste per parlare di suo figlio e tenere vivo nella mente delle persone il ricordo.

Le parole del padre di Michele

“Aveva sofferto per essere stato eliminato da ‘X Factor’ e perché lo avevano respinto due volte dalle selezioni per il Festival di Sanremo. Le esclusioni gli avevano provocato crisi d’ansia e attacchi di panico. Ma non mollava”, ha raccontato il padre di Michele.

“Pur portando Amici nel cuore e riconoscendo che gli aveva dato popolarità, ci era rimasto male per l’eliminazione”, ha aggiunto.

Parole che hanno lasciato di stucco il pubblico e i fan i quali hanno sempre sostenuto Michele Merlo, nonostante non fosse riuscito ad approdare in trasmissioni che gli avrebbero consentito di ottenere la popolarità sperata, com’era stata ‘Amici’.

Queste parole al settimanale ‘Dipiù’, hanno riacceso il ricordo del cantante scomparso.