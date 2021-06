Michelle Hunziker sempre più bella sul suo profilo di Instagram: l’ultimo scatto ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto che ha pubblicato

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Arrivata qui in Italia dalla Svizzera, non sapeva e non poteva immaginare che questo Paese avrebbe cambiato totalmente la sua vita. Qui ha trovato il suo lavoro cominciando una brillante carriera, ha trovato l’amore per ben due volte sposandoli entrambi. La prima volta era solo una ragazzina e con Eros Ramazzotti fu un vero e proprio sogno ad occhi aperti, dal loro amore nacque la piccola Aurora che oggi ha 24 anni ed è amatissima sui social. La seconda, invece, è stata con Tomaso Trussardi, con cui ha avuto altre splendide figlie.

Michelle Hunziker sempre più bella sui social: una vera e propria bomba

Michelle al momento presenzia al bancone di Striscia la Notizia, al suo fianco Gerry Scotti con cui ha condiviso tantissimi anni di carriera e che è un po’ come un padre per lei che l’ha vista crescere e diventare la splendida donna in carriera che è oggi. Dopo una stagione intensa al tg satirico più famoso della televisione, adesso si sta godendo l’inizio dell’estate insieme a suo marito e alle sue bambine. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, ha addosso un bikini che le sta benissimo e che fascia le sue forme che negli anni non sono mai cambiate. Sembra davvero una ragazzina.

L’ultimo scatto ha ricevuto tantissimi likes e commenti da chi la considera una bellezza senza tempo: nonostante gli anni stiano passando anche per lei, nel corso del tempo non è mai cambiata di una virgola.