Paolo Bonolis molto nervoso non contiene la tensione: il VIDEO di Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis è stato ripreso da sua moglie Sonia Bruganelli ieri sera mentre era molto nervoso e aveva la tensione alle stelle: il video che ha come protagonista il conduttore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Ieri sera Paolo Bonolis era molto nervoso e teso fino all’estremo durante la partita Italia-Austria, gara valevole per gli ottavi di finale degli Europei 2020. Torneo che si doveva giocare l’anno scorso ma che a causa del Covid non ha avuto luogo. La partita è terminata 0-0 durante i tempi regolamentari e si è andati ai supplementari. Proprio quando l’aribitro ha fischiato la fine della partita e l’avvio verso l’extra time il conduttore di “Avanti un altro” è apparso molto teso e preoccupato che la Nazionale italiana potesse non riuscire nell’impresa di passare ai quarti di finale della Coppa Europea.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Mara Venier chiude “Domenica In” con il botto: in studio il grande trasformista – FOTO

Il video di Paolo Bonolis durante la partita di ieri degli Europei di calcio Italia-Austria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Amadeus, quella scelta fa ingelosire la moglie Giovanna. Il retroscena

Nel video girato dalla moglie Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis è molto nervoso mentre guarda lo schermo con la partita che fino a quel momento non si poteva sapere che piega potesse prendere. Davanti alla tv c’è suo figlio in piedi, quasi più nervoso di lui che parla con un amico di famiglia. E mentre loro discutono sul match degli ottavi di finali di Euro 2020, lui non riesce a dire nemmeno una parola e c’è solo tensione sul suo volto. Il presentatore infatti è un grande tifoso della squadra di Roberto Mancini come della “sua” Inter. Quest’ultima nella scorsa stagione ha vinto il titolo di Campione d’Italia e Bonolis ha pubblicato molte foto su Instagram per festeggiare e ricordare l’evento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Sonia Bruganelli è stata molto arguta a riuscire a carpire a suo marito questo momento che rimarrà di sicuro nella mente di molti fan e follower del presentatore di “Ciao Darwin“.