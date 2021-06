Il meraviglioso scatto in spiaggia di Pamela Camassa stupisce i suoi ammiratori sul web in un tripudio di bellezza.

La bellissima ex modella e showgirl toscana classe 1984, Pamela Camassa, si è mostrata nella giornata di ieri ai suoi fan in un meraviglioso scatto sulle rive del mare. Premiata nel corso della sua carriera con il titolo di Miss Mondo, ai suoi esordi soltanto nel 2002, ed in seguito con il terzo posto a “Miss Italia” qualche anno più tardi, Pamela è ad ogni modo ancora oggi un prezioso simbolo bellezza e carisma.

Soltanto tre giorni fa Pamela aveva optato per augurare il buongiorno ai suoi fan vestendo un outfit a dir poco simpatico ma prettamente notturno. Si trattava di un pigiama total pink ma dalla dolcezza indescrivibile data la suo volto ancora assonnato. Eppure quest’oggi la showgirl ha deciso di cambiare radicalmente scenario lasciando con il fiato sospeso i suoi ammiratori.

Leggi anche —->>> Elisabetta Gregoraci: la nuova superstar di “Sanremo” 2022

Pamela Camassa: “perfetta”, è ovation per l’adorabile sirena in spiaggia

PER VEDERE PAMELA CAMASSA IN SPIAGGIA, VAI SU SUCCESSIVO.