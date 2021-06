Chi è la prima moglie di Silvio Berlusconi? La sua bellezza ancora oggi è disarmentate

La prima moglie del Cavaliere è molto riservata ma la madre di Piersilvio è anche una donna e una nonna di classe molto bella, conosciamola meglio.

La bellezza della donna è ancora oggi impressionante. Lei e Silvio Berlusconi convolarono a nozze nel 1965 dopo un breve fidanzamento. Sembra che si conobbero ad una fermata del tram nei pressi della stazione Centrale di Milano quando lei aveva appena 24 anni, un vero colpo di fulmine.

Un anno dopo il matrimonio arrivò la primogenita Marina e nel 1969 fu la volta di Piersilvio. Una storia che però cessò inesorabilmente nel 1980 quando il Cavaliere conobbe Veronica Lairo, una seconda folgorazione per lui dopo quella avvenuta solo quindici anni prima per Carla Elvira Lucia dall’Oglio. Conosciamo meglio chi è la suocera di Silvia Toffanin.

Chi è Carla Elvira: i rapporti con la nuora ed i nipoti

Classe 1940, Carla Elvira dopo la separazione consensuale con il marito avvenuta nel 1985, decise di cambiare vita recandosi in Inghilterra. Una decisone voluta soprattutto per non destare troppo scalpore mediatico e far perdere le sue tracce visto la popolarità di Silvio.

Una divisione che venne però molto sofferta dai figli adolescenti, Piersilvio aveva infatti 16 anni e credeva molto nell’amore dei genitori.

Da allora ha mantenuto il massimo riserbo sulla propria vita privata, pochissime le sue apparizioni pubbliche dopo il divorzio, una delle ultime fu nel 2009 in occasione della premiazione di sua figlia Marina con la Medaglia d’Oro del Comune di Milano, consegnata dalla Moratti.

Sappiamo però che è una splendida nonna e ama moltissimo i suoi figli e nipoti. Con la figlia Marina inoltre svolge regolarmente lunghi viaggi di piacere ma sempre tutti top secret. Oggi 80enne è ancora bellissima con un fascino che testimonia la grande cura di sé coltivata negli anni, le poche foto pubblicate sul web lo testimoniano.

Riguardo il suo attuale patrimonio sappiamo poco ma al momento del divorzio Silvio Berlusconi fu costretto a versarle un assegno di mantenimento di 3 milioni di euro, che dopo il ricorso scesero a 1,4 milioni di euro mensili.