Il costume indossato dalla modella Paola Di Benedetto nella giornata di oggi suscita non poca curiosità tra i suoi ammiratori. Cosa nasconde?

La ventiseienne showgirl vicentina, Paola Di Benedetto, essendo divenuta ancor più celebre di fronte al vasto pubblico televisivo della penisola dopo la sua vittoria nella penultima edizione del “Grande Fratello Vip“, al momento sembra godere di un promettente presente, sopratutto per quel che riguarda la sua carriera nell’ambito della moda.

In questi giorni la nota modella si trova a trascorrere le sue giornate in una meravigliosa località di mare. L’ultima tappa compiuta da Paola di questo tour dedito al relax, ed in seguito accuratamente documentata attraverso il suo profilo social, è quella di Positano. Dove le bellezze tipiche della costiera amalfitana sembrano viaggiare all’unisono con quella fortemente ammaliante della stessa soubrette.

Leggi anche —>>> “Meravigliosa” Silvia D’Avenia nel décolleté di fuoco è un colpo al cuore – FOTO

Paola Di Benedetto, svela quel dettaglio nascosto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Potrebbe interessarti anche —>>> Elisabetta Gregoraci: la nuova superstar di “Sanremo” 2022

“In Italia lo facciamo sempre meglio 🇮🇹“, esordisce in tal modo Paola, “Sempre sorridente” e convinta della sua affermazione, nella didascalia allo scatto appena pubblicato sul suo profilo Instagram. L’instantanea, tinta interamente di blu, lascia in primo piano il suo bikini dalla bellezza mozzafiato. Tanta sarà la curiosità che molte delle sue ammiratrici vorranno saperne di più suo conto. Fino ad esserne a tal punto affascinate da domandare in seguito fra i commenti: “Ma quel costume?“

Mentre si attende una risposta che esaudisca la curiosità delle sue fan, Benedetta appare felicemente accomodata su una piccola imbarcazione, rivolgendosi verso l’obiettivo, e con alle sue spalle lo spettacolare panorama in discesa di Positano. La spiaggia ed i suoi indistinguibili ciottoli sono abbastanza visibili rispetto alla sua posizione a largo della costa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Un panorama più che esaustivo allo sguardo degli osservatori, data soprattutto la predominanza di alternate tinte naturali quanto distensive. Così come dal meraviglioso accostamento tratto da lei stessa e dal suo bikini color del cielo. I suoi fan vorranno allora concludere con una lunga serie di complimenti ad entrambi i protagonisti dello scatto. Sentenziando infine: “L’azzuro è il tuo colore💖“.