Romina Power in cerca d’amore. Confessa: “Con Al Bano non è cambiato niente”

Romina Power. L’artista americana è stata ospite del programma “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone. Ha aperto una finestra sul passato, sognando un nuovo amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power OFC 💕 (@rominapowerofficialfanclub)

La celebre cantante americana Romina Power è stata ospite del programma “Oggi è un altro giorno”; ha avelato parte della sua intimità in una lunga e sentita intervista rilasciata alla conduttrice, Serena Bortone.

Nel salotto televisivo è stato presentato dalla viva voce della protagonista un excursus della sua vita: dall’infanzia, passando per il successo arrivato in giovane età, fino alla creazione della sua famiglia e il successivo desiderio per il futuro.

Ne esce fuori un ritratto molto compassionevole di Romina Power: una bimba rimasta senza padre (la star di Hollywood Tyrone Power), deceduto per infarto quando aveva solo 7 anni, sbattuta in collegio per gli anni seguenti, riuscendo a trovare il calore e l’affetto che ha sempre desiderato nella famiglia dell’uomo che sarebbe diventato suo marito, Albano Carrisi.

Com’è noto, i due si sposarono nel 1970 per lasciarsi definitivamente alla fine degli anni ’90 dopo aver avuto quattro figli. Tuttavia, il loro sodalizio come duo canoro continua a gonfie vele. Cosa ha detto a riguardo Romina Power? C’è un nuovo amore in vista?

Romina Power: il suo futuro sognando un nuovo amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Durante il programma “Oggi è un altro giorno”, Romina Power non ha fatto altro che esprimere parole positive nei confronti dell’ex marito, il cantante Al Bano Carrisi. Il pubblico italiano è stato felice di ritrovarli insieme sul palco negli ultimi anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Carlo Conti, il lutto tremendo che ha sconvolto la sua vita

L’artista ha raccontato del legame indissolubile che li tiene ancora uniti: “Le nostre due voci insieme creano una vibrazione. Lui ha questa voce squillante, forte decisa. La mia, invece, è molto soft, calda, bassa. L’unione di questi due suoni, secondo me, crea una sensazione inconscia in chi l’ascolta”.

“Adesso è più divertente fare i concerti con lui” – prosegue con ilarità la Power. “Posso dirgli di tutto in scena adesso, tanto poi in camera d’albergo non mi devo sentire rinfacciare niente. Con lui non è cambiato nulla, almeno sul palco. Siamo ancora perfetti. Mi ha insegnato tante cose: a stare sul palco, a cantare, a guidare la macchina, a pescare”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> “Stava per morire”, Rosalinda Cannavò e la confessione sconvolgente

Serena Bortone chiude l’intervista chiedendo a Romina Power di esprimere un desiderio per il futuro. La risposta della cantante lascia tutti senza parole: “Spero di non finire la mia vita sentimentale da sola”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power OFC 💕 (@rominapowerofficialfanclub)

Come dev’essere l’ipotetico compagno dell’artista americana? “Non deve essere geloso. Vorrei fosse intelligente come minimo, non è importante la bellezza, che è relativa e soggettiva. Lo vorrei molto simpatico che è una cosa molto importante”.