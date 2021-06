“L’amore vero”. Rosalinda Cannavò sempre più felice con Zenga – FOTO

Rosalinda Cannavò è una dei personaggi più amati del mondo di Instagram. L’ultimo scatto ha fatto impazzire i suoi numerosi followers

Rosalinda Cannavò è una delle attrici più amate del mondo della televisione. Dopo un breve periodo lontano dalla televisione, ha deciso di tornare sotto ai riflettori quando è stata presa al Grande Fratello Vip dove ha conquistato migliaia di telespettatori che ad oggi la seguono su Instagram e le vogliono bene. Questo reality ha cambiato davvero la sua vita sotto ogni punto di vista, l’ha fatta crescere e migliorare come persona, e adesso che ha raccolto i frutti di quanto seminato, si sta godendo questo periodo particolarmente felice della sua vita.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga più felici che mai

Rosalinda, infatti, nella casa ha conosciuto Andrea Zenga. Il figlio del calciatore è arrivato alla fine del suo percorso, quando aveva già risolto tanti aspetti importanti della sua vita e le mancava giusto quello sentimentale. L’attrice stava riflettendo sul suo futuro con il suo ex fidanzato e aveva capito di non amarlo più: al contrario, aveva cominciato a nutrire un forte interesse per Andrea che era entrato da poco nella casa più spiata d’Italia. I due sono diventati prima amici, poi si sono avvicinati fino a diventare una coppia proprio negli ultimi giorni del reality.