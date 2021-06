“Happy Summer”, Sharon Stone, si spoglia e resta in costume. Anche lui si ferma ad ammirarla: favolosa – FOTO

Sharon Stone guadagna la stima dei fotografi con uno scatto di bellezza accecante. Così al naturale non l’avete mai vista prima.

Attrice e produttrice cinematografica statunitense, Sharon Stone è stata protagonista di una foto ad alto tasso di temperatura. L’estate sembra arrivata anche dale sue parti, tra colpi di sole e una bellezza davvero encomiabile.

La sua popolarità nel cinema sotto le stelle risale al lontano 1980. Ex modella statunitense era da un po’ di tempo che non ci regalava un sogno così. Come ai vecchi tempi, Sharon ha deciso di spingersi oltre le più comuni aspettative, che l’hanno vista impegnata tra le opere di Woody Allen.

Basic Istinct, Casinò e Silver rappresentano soltanto alcune delle pellicole cinematografiche in cui la superstar del grande schermo ha recitato, dimostrando grande affinità con la recitazione.

Oggi la popolarità dell’ex modella USA sembra espandersi in altri lidi, come i social network con quotazioni di visibilità in netto rialzo

Sharon Stone, bellezza accecante esposta al sole: fan senza respiro

