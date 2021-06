Marco Mengoni riparte da “Ma stasera”: il significato del nuovo singolo

Un ritorno col botto quello di Marco Mengoni che con il singolo “Ma stasera” spiana la strada che lo porterà a salire sul palco degli stadi italiani. Ecco il significato del brano

Tanto desiderato quanto atteso il ritorno di Marco Mengoni, tra gli artisti italiani più seguiti e apprezzati. Lo ha fatto con il singolo “Ma stasera“, la cui uscita è stata accompagnata da una notizia che ha lasciato i fan estasiati. L’artista si esibirà per la prima volta allo stadio di San Siro e all’Olimpico di Roma in due straordinarie date nell’estate 2022. In attesa di vederlo su quei palchi tanto ambiti il pubblico si dovrà accontentare di ballare sulle note del suo nuovo brano.

Il significato di “Ma stasera” che segna il ritorno di Mengoni

Con “Ma stasera” il cantante torna a rilasciare musica e lo fa in concomitanza con l’arrivo della stagione estiva. Un brano nel quale si colgono riferimenti alla disco music e all’elettronica in particolare degli anni ’80 che sono stati riarrangiati in chiave moderna.

Il testo è stato scritto dallo stesso Mengoni insieme a Davide Petrella e racchiude la complessità di un rapporto e la volontà di provare a vivere il presente. Il tempo scorre e con esso attimi che potrebbero non ritornare mai. “Vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna / Ma stasera corri forte, ti vedo appena / E per raggiungerti, per non lasciarti andare” canta nel ritornello.

Anche il video musicale, girato in Sardegna, sa di estate e di libertà. Il cantante pedala veloce tra la natura, dritto verso il suo obbiettivo. A lui si alternano immagini di coppie di giovani che sembrano percorrere la sua stessa strada. Nel video presenta anche il ballerino Samuele Barbetta, ex allievo dell’ultima edizione di Amici, che mostra tutte le sue doti espressive danzando nel deserto.

“Sono tornato senza lacrime” -ha scritto il cantante annunciando l’uscita del brano- “questa estate balliamo!“. E il suo scopo lo sta raggiungendo, il singolo è tra i più ascoltati del momento ed è la più alta entrata nelle classifiche radiofoniche.

Un ritorno che sta lasciando il segno quello dell’artista che si prepara a vivere un anno ricco di emozioni.