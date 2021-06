Eva è semplicemente uno spettacolo irresistibile: nell’ultima foto in costume piazzata sul web la 48enne mostra tutta la mercanzia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva continua a fare grandissimi regali ai suoi followers: la nativa di Gyor, ogni giorno, piazza la sua mercanzia in bella mostra e fa sognare gli ammiratori. Nonostante ciò, la bella ungherese si è mostrata in passato fragile. La showgirl, in un programma televisivo, ha raccontato che, dopo la morte di Riccardo (suo marito), ha iniziato a soffrire di ansia e di attacchi di panico.

Eva, in ogni modo, è sempre più spettacolare e devastante sui social network. La 48enne è in uno stato di forma fenomenale e le sue curve sono mostruose come sempre. L’ultima foto apparsa sul web ha già fatto il pieno di likes: l’ex pornostar ha fatto gioire i seguaci mettendo le sue curve illegali in vista.

Potrebbe interessarti anche —>>> Elisabetta Gregoraci: la nuova superstar di “Sanremo” 2022

Eva, micro costume: mercanzia in mostra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

LEGGI ANCHE –> Laura Cremaschi, l’uscita dall’acqua è uno spettacolo bollente: davanzale esagerato – FOTO

“Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso“: questa la frase che ha scelto per questa sera la nativa di Gyor (scritta ovviamente sia in italiano che in inglese). Eva, ogni volta, accompagna le sue fotografie devastanti con frasi profonde e pensieri alquanto interessanti. La classe 1972 non ha purtroppo un ottimo rapporto con la figlia Mercedesz: le due sembrano affrontarsi a distanza pubblicando immagini spaziali sul web. Un vero peccato, anche perché mamma e figlia sono davvero bellissime e si somigliano tanto.

Il mare di Sharm el-Sheikh rende la foto ancora più spettacolare. Il grande spettacolo, tuttavia, è rappresentato dalla diva ungherese. Il suo fisico è una gioia per gli occhi dei followers mentre le sue curve provocano diversi giramenti di testa. Le gambe chilometriche e perfette conquistano come al solito la scena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva, nella giornata di ieri, decise di esagerare fin troppo e piazzò su Instagram una foto in cui mise in mostra il suo décolleté prorompente.