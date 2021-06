Giulia De Lellis ha regalato alcune fotografie spettacolari ai suoi followers: la bella influencer sfodera una scollatura da sogno.

Giulia De Lellis sta vivendo un momento molto particolare della sua carriera. La romana ha ottenuto un ruolo molto importante: dal lunedì al venerdì conduce su Real Time ‘Love Island Italia’. Per lei si tratta della prima esperienza da conduttrice: in qualche intervista, la 25enne ha dichiarato di ispirarsi a Maria De Filippi.

Per la De Lellis sono arrivate diverse critiche, alcune davvero pesanti. Dal suo lato, però, si è schierato un uomo che ha dato tanto alla televisione: Maurizio Costanzo. L’autore e conduttore ha spiegato che Giulia è adatta per questo programma dal momento che vanta già esperienze in programmi in cui si trattano tematiche sentimentali (non a caso è stata corteggiatrice a ‘Uomini e Donne’). La nativa di Roma, in ogni modo, continua spedita per la sua strada e incanta come solo lei sa fare il suo pubblico su Instagram. L’ultimo post condiviso online ha già stregato tutti.

Giulia De Lellis, vestito super: scollatura indimenticabile

“C’era una volta…”, Giulia, per le foto che ha pubblicato oggi sul web, ha scelto di utilizzare la frase con cui iniziano le favole. La 25enne, con il vestito che ha scelto di indossare per l’occasione, sembra proprio una principessa di quei racconti che si distinguono per il lieto fine. L’outfit è scosciato e le sue gambe scoperte mandano in subbuglio Instagram.

Come se non bastasse, la scollatura è estremamente profonda e il décolleté è davvero un piacere per gli occhi. La bellezza della romana è sinceramente devastante e il trucco applicato sul suo viso mette in risalto i suoi lineamenti pressoché perfetti.

Come tutte le influencer che si rispettano, anche Giulia sta andando al mare e sta infiammando i social con fotografie al limite del proibito. La De Lellis, qualche giorno fa, lasciò tutti senza parole postando una foto in bikini in cui piazzò il suo décolleté proprio davanti all’obiettivo.