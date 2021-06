Claudia Ruggeri ha condiviso sui social una nuova serie di scatti incredibili. La mise estiva ha conquistato il pubblico rimasto senza parole.

Bellezza mediterranea, fascino sublime, curve mozzafiato. Claudia Ruggeri non smette mai di stupire i fan condividendo sulla seguitissima pagina Instagram scatti incredibili. Classe 1983, di Roma, è modella, ballerina e showgirl nota per sua partecipazione in trasmissione televisive del calibro di “Domenica In” e “Ciao Darwin”. Seguita da più di un milione di follower, la Bonas del format di Bonolis “Avanti un altro” pubblica con costanza foto di vita personale e professionale lasciando i suoi fan sempre senza fiato.

Oltre che per motivi professionali, Claudia è legata a Bonolis nella vita privata essendo la fidanzata del fratello di Sonia Bruganelli, moglie del conduttore. La coppia, sposata dal 2016, si mostra sui social sempre molto unita.

Claudia Ruggeri, bellezza da capogiro: fan in estasi

