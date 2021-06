“Tale e Quale Show 2021”, confermati i primi cinque concorrenti: fan in delirio

I primi cinque nomi ufficiali dell’amato programma Tv di Rai 1 condotto da Carlo Conti stanno già facendo discutere. Scopriamoli insieme.

La Rai ha ufficializzato che la data di debutto sul piccolo schermo della prossima edizione dell’amato programma condotto da Carlo Conti sarà il 17 settembre.

La macchina organizzativa è già al lavoro per strutturare al meglio il format che anche quest’anno sicuramente riserverà grandi sorprese come in ogni stagione. Al momento ciò che preme di più è la ricerca di concorrenti che formeranno il cast della trasmissione. Una scelta molto complessa che mira ad individuare volti noti dello spettacolo che siano anche in grado di regalare grande interesse nel pubblico a casa.

Secondo le indiscrezioni fatte trapelare dal settimanale DiPiù Tv, sembra che Conti e la sua squadra abbiano già individuato i primi cinque nomi ufficiali che formeranno il gruppo di concorrenti.

Carlo Conti ha scelto: tra il cast anche due ex gieffini

La trasmissione sta scaldano i motori. Mentre sono in corso i provini per selezionare i concorrenti, sono emersi i primi cinque nomi che formeranno il prossimo cast tanto atteso.

Il primo volto rivelato da DiPiù Tv è quello di Pierpaolo Pretelli, ex di Ariadna Romero e noto gieffino arrivato al secondo posto dopo Tommaso Zorzi.

Insieme all’ex coinquilino troveremo anche Stefania Orlando, valletta di “Mezzogiorno in Famiglia” e “I Fatti Vostri”. Sposata col musicista Simone Gianlorenzi sarà sicuramente una bella scoperta per lo show grazie alle sue assodate virtù canore.

Seguono poi Ciro Priello del gruppo The Jackal, nonché vincitore della prima stagione di “Lol – Chi ride è fuori”, la ex velina Federica Nargi e la cantante Deborah Johnson.

In ballo per il momento invece Francesca Alotta, Moreno, Melita Toniolo, Juliana Moreira, Alba Parietti, Marco Bazzoni e Stefano Masciarelli.

Tutti gli altri partecipanti saranno invece rivelati prossimamente sulla pagina Instagram di Carlo Conti e quella del programma, un’attesa che i telespettatori dovranno sopportare prima della messa in onda di settembre.