Tik Tok, “Mi guarderesti ancora così se ti dicessi che….” – VIDEO

Tik Tok esplode di contenuti interessanti e stimolanti: nell’estate 2020 si è diffuso un trend a cui nessuno può più rinunciare.

A partire dalla scorsa estate si è diffuso un trend che ha fatto impazzire tutti gli utenti di Tik Tok: si tratta dell’amatissimo “mi guarderesti ancora così se ti dicessi che…“.

Questo genere di video è piuttosto semplice e immediato: consiste nell’elencare, attraverso delle scritte sparse e colorate, alcune caratteristiche, pregi, difetti, talenti che in pochi hanno, abitudini o esperienze vissute che agli occhi degli altri potrebbero apparire strane e assurde.

Anche la strepitosa stella di Tik Tok Emily Pallini (seguita da più di un milione di followers) si è voluta mettere in gioco, pubblicando la sua personale versione del trend: ecco le affermazioni che hanno scosso, ma allo stesso tempo divertito, i suoi seguaci e non solo…

Tik Tok, tutto sul trend che ha fatto il boom sul web…

Il tik tok della bellissima Emily Pallini ha avuto più di 160.000 mi piace ed oltre 400 commenti: nel video l’ex ragazza del cantante Michelangelo Vizzini racconta alcune sue stranezze.

Ecco le affermazioni della diciottenne: “Mi disgusta mangiare da posate e bicchieri bagnati“, “Non esco se non ho tutti gli orecchini al loro posto“, “Non ho mai avuto i capelli corti“, “Da quando sono piccola mangio il McDonald’s ogni venerdì” e “Mastico una media di dieci gomme al giorno“.

Tantissimi altri personaggi famosi hanno pubblicato il loro personalissimo trend, ad esempio: Alberigo De Giglio, Aurora Celli, Chiara Verzella, Jamila Chierichetti, Corinne Pino e molti altri…

Questo format di video è, dunque, perfetto per farsi conoscere un po’ meglio dai followers che ci seguono, nonché per intrattenere e far divertire gli utenti che guardano il video tra i ‘per te’.

E voi avete già pubblicato il vostro?