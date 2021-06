“Un Posto al Sole” anticipazioni 28 giugno: la decisione di Filippo

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Mariella e Guido provano a far riavvicinare Silvia e Michele

Domani comincia una nuova settimana di Un Posto al Sole, la puntata andrà in onda come ogni giorno alle 20:45 e non ci resta che aspettare per vedere cosa sta per succedere. Intanto abbiamo la possibilità di scoprire quali sono le trame che affronteremo nella prossima settimana: una volta e per tutte vedremo Filippo affrontare i suoi problemi di salute. Infatti, ha una decisione molto importante da prendere.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Silvia e Michele sono sempre più lontani: lui è troppo preso dai suoi problemi e lei sta cedendo al corteggiamento del nuovo cliente del Vulcano, Giancarlo. Mariella si è accorta che ci sono dei problemi tra la sua amica e il marito e propone a Guido di fare qualcosa insieme per aiutare la coppia a ritrovarsi. Purtroppo, però, questa faccenda non avrà i risultati sperati: è davvero la fine per Silvia e per Michele? Oramai è da novembre che le cose tra di loro vanno malissimo e nessuno dei due sembra intenzionato a recuperare le cose. Tra l’altro, la presenza di Giancarlo non aiuta affatto: Silvia si sente finalmente voluta e desiderata da quando c’è questo nuovo uomo nella sua vita.

Filippo deve affrontare il suo problema di salute: è arrivato il momento di decidere se operarsi oppure no. Il suo desiderio è uno solo: non ferire la sua famiglia, la sua meravigliosa moglie, la sua bellissima figlia e l’altra che sta per arrivare e che ha bisogno di un padre.