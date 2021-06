In Usa, il pallone di una mongolfiera ha accidentalmente urtato i cavi dell’alta tensione: lo scoppio ha provocato la caduta del mezzo in strada e 5 persone sono morte.

Tragedia ad Albuquerque, in New Mexico (Usa). Una mongolfiera si è schiantata al suolo causando la morte di 5 persone. Il pallone aerostatico avrebbe accidentalmente urtato i cavi dell’alta tensione. Un tocco fatale che ne ha innescato lo scoppio ed il distaccamento dal cesto. Proprio per tale ragione, quest’ultimo sarebbe caduto, non lasciando scampo ai passeggeri.

Usa, mongolfiera si schianta al suolo dopo aver urtato i cavi dell’alta tensione: morte 5 persone

Una sorte atroce quella toccata a cinque persone ad Albuquerque, in New Mexico (Usa). Stavano viaggiando a bordo di una mongolfiera, quando il pallone ha urtato i cavi dell’alta tensione.

Il telo, a causa del tocco, si sarebbe squarciato causando il distaccamento della cesta ove erano allocati i passeggeri. Sarebbero, quindi, precipitati nel vuoto e 4 di loro morti sul colpo, mentre uno durante il trasporto in ospedale. Il pallone, sgonfio, si sarebbe invece adagiato sui tetti di alcune case della zona.

Un impatto, quello al suolo, avvenuto ad altissima velocità. I fatti si sono svolti nel primo pomeriggio – ora italiana- di ieri, sabato 26 giugno.

Alcune persone avrebbero assistito in diretta all’incidente. Stando a quanto riportato da alcune fonti locali e dalla redazione di Voice of America, il pallone sarebbe caduto in terra sgonfio. La cesta, dopo essersi distaccata, invece, nell’arco di pochi secondi avrebbe raggiunto il suolo. Nel sinistro sono rimaste coinvolte cinque persone: il conducente, due uomini e due donne. A prestare loro un primo soccorso i residenti della zona che purtroppo ben poco hanno potuto, se non lanciare l’allarme. Sul posto sopraggiunti anche i vigili del Fuoco per domare le fiamme innescatesi a seguito dell’impatto.

Ben cinque le ambulanze accorse: al loro arrivo quattro persone erano già decedute, mentre una si trovava in condizioni gravissime. Inutile la drammatica corsa in ospedale, purtroppo. Il suo cuore ha smesso di battere a pochi minuti dall’arrivo presso il nosocomio di Albuquerque.

L’incidente ha causato diversi disagi sulla linea elettrica. Oltre 10mila persone sono rimaste senza corrente per alcune ore. Sul caso è stata aperta un’indagine che dovrà chiarire i contorni della vicenda.