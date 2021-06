Valentina Vignali è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha conquistato i suoi milioni di followers

Valentina Vignali è una delle influencer più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti per il suo immenso talento come giocatrice di basket che l’ha portata a raccogliere tantissime soddisfazioni nel corso del tempo. In quegli anni ha avuto una storia lunga di quattro anni con il suo collega Stefano Laudoni, che l’ha tradita diverse volte portandola alla decisione di chiudere la loro storia. Una scelta davvero dolorosa, una delusione amorosa che ha fatto fatica ad affrontare e a superare, ma oggi Valentina è una donna felice e realizzata accanto al suo fidanzato Lorenzo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Valentina Vignali bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v i S o d a V A L E N T I N A V I G N A L I ( @ v a l e n t I n a v I g n a l I )

Tutto è cominciato quando ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di raccontare la sua storia e poi rivelare di aver iniziato una frequentazione con un ragazzo proprio prima di entrare nella casa. Sperava che questo ragazzo l’avrebbe aspettata e non poteva immaginare che lo avrebbe fatto con pazienza: una volta uscita dal reality, è cominciata la loro avventura e da allora il loro amore non si è più fermato. Si stanno godendo la loro storia che di anno in anno cresce sempre di più, e adesso sono cominciate le loro vacanze insieme a Lampedusa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo di Instagram, Valentina appare sempre più felice ed in forma su una spiaggia meravigliosa di Lampedusa. Nel giro di pochissimi minuti ha ricevuto tantissimi likes e commenti di apprezzamento: non è mai stata così bella come oggi.